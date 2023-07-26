Gempa M3,6 Guncang Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa M3,0 yang mengguncang kawasan Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Gempa tersebut tercatat pada Rabu (26/7/2023) pukul 01.36 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 97 Kilometer (Km) dari Timur Laut Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Adapun titik koordinat berada di 0,59 Lintang Selatan (LS) dan 123,54 Bujur Timur (BT).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 14 kilometer. BMKG menyatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah.

(Qur'anul Hidayat)