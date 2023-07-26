Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

1.552 Titik Api Terdeteksi di Kalsel, BNPB Kerahkan 2 Heli Water Bombing

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |07:03 WIB
1.552 Titik Api Terdeteksi di Kalsel, BNPB Kerahkan 2 Heli <i>Water Bombing</i>
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 1.552 titik api di Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam sebulan atau periode 24 Juni hingga 24 Juli 2023.

“Dalam kurun waktu satu bulan terakhir (24 juni hingga 24 Juli 2023), jumlah titik api yang ada di Kalimantan Selatan mencapai 1.552 titik,” ungkap Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (26/7/2023).

Melihat potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan cukup tinggi di Kalsel, BNPB telah menurunkan 2 helikopter patroli dan 2 helikopter water boombing.

Karhutla Melanda Dua Wilayah di Sragen dan Klaten 

Selain dukungan operasi udara, BNPB juga memberikan bantuan untuk operasi darat penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Adapun bentuk dukungan peralatan tersebut meliputi pompa induk 4 unit, pompa sedang 6 horse power 8 unit, pompa jinjing 16 unit, selang 1,5 inchi 48 rol, selang 2,5 inchi 36 rol, nozel 1,5 inchi 32 unit, Y konektor 2,5 inchi ke 1,5 inchi 8 unit, Y konektor 1,5 inchi ke 1,5 inchi 88 unit, perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) 80 paket dan flexible tank 5.000 liter sebanyak 4 unit.

Suharyanto kembali menekankan terkait arahan Presiden Joko Widodo Untuk mengutamakan pencegahan, kesiapsiagaan dan penegakan hukum.

“Saya mengapresiasi dan berterimakasih kepada pemerintah Kalimantan Selatan yang telah melakukan penegakan hukum bagi oknum yang membakar lahan dengan sengaja, tidak ada lagi toleransi bagi siapapun yang membuka lahan dengan cara membakar,” ucap Suharyanto.

