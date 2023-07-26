Cicipi Rujak Bojonegoro, Delegasi Slovenia: Belimbing dan Rasa Sausnya Kombinasi yang Luar Biasa

Bojonegoro-Para delegasi Sari empat negara berkunjung ke Agrowisata Kebun Belimbing, di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Selasa (25/7/2023). Mereka berkesempatan mencicipi rujak serta memetik buah dari pohonnya langsung di Agrowisata.

Omahna Aljaz, salah satu peserta delegasi Negara Slovenia menuturkan, dia merasakan beberapa makanan khas dan menyukainya. "Rasa Belimbingnya enak," ujarnya.

Dia bahkan sempat belajar pelafalan Belimbing atau di negaranya dikenal dengan Star Fruit ini. Ketika ditanya rasa bumbu rujak, dia mengatakan bahwa saus dengan kombinasi kacang ini luar biasa.

"Oh, saus dengan kacang? Itu luar biasa. Pertama kami merasakan rasa yang nggak familiar. Kita tidak menggunakannya. Tapi setelah itu ada rasa manis dan kamu bisa merasakan ada kacangnya. Jadi kami suka!" ujarnya pada Tim Publikasi Pemkab Bojonegoro.

Masih di kesempatan yang sama, Endang Sri Wigati, Kades Ngringinrejo mengucapkan selamat datang di Agrowisata Kebun Belimbing. Katanya, Kabupaten Bojonegoro banyak destinasi wisata, salah satunya agrowisata yang memiliki luas 19 hektar. Desa Ngringinrejo termasuk desa yang bagus di Bojonegoro.

"Semoga bisa datang lagi suatu saat. Buah asli desa ini yaitu jambu air dan belimbing," ujarnya.

Selain itu, kunjungan para delegasi dan Rampoe Aceh ini juga dilaksanakan penyerahan buah tropis khas desa yaitu belimbing dan jambu, mencicip rujak dan mengelilingi kebun serta petik belimbing langsung.

(Fitria Dwi Astuti )