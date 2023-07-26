Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cicipi Rujak Bojonegoro, Delegasi Slovenia: Belimbing dan Rasa Sausnya Kombinasi yang Luar Biasa

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |11:34 WIB
Cicipi Rujak Bojonegoro, Delegasi Slovenia: Belimbing dan Rasa Sausnya Kombinasi yang Luar Biasa
Foto: Dok Pemkab Bojonegoro
A
A
A

Bojonegoro-Para delegasi Sari empat negara berkunjung ke Agrowisata Kebun Belimbing, di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Selasa (25/7/2023). Mereka berkesempatan mencicipi rujak serta memetik buah dari pohonnya langsung di Agrowisata.

Omahna Aljaz, salah satu peserta delegasi Negara Slovenia menuturkan, dia merasakan beberapa makanan khas dan menyukainya. "Rasa Belimbingnya enak," ujarnya.

Dia bahkan sempat belajar pelafalan Belimbing atau di negaranya dikenal dengan Star Fruit ini. Ketika ditanya rasa bumbu rujak, dia mengatakan bahwa saus dengan kombinasi kacang ini luar biasa.

 

"Oh, saus dengan kacang? Itu luar biasa. Pertama kami merasakan rasa yang nggak familiar. Kita tidak menggunakannya. Tapi setelah itu ada rasa manis dan kamu bisa merasakan ada kacangnya. Jadi kami suka!" ujarnya pada Tim Publikasi Pemkab Bojonegoro.

Masih di kesempatan yang sama, Endang Sri Wigati, Kades Ngringinrejo mengucapkan selamat datang di Agrowisata Kebun Belimbing. Katanya, Kabupaten Bojonegoro banyak destinasi wisata, salah satunya agrowisata yang memiliki luas 19 hektar. Desa Ngringinrejo termasuk desa yang bagus di Bojonegoro.

"Semoga bisa datang lagi suatu saat. Buah asli desa ini yaitu jambu air dan belimbing," ujarnya.

Selain itu, kunjungan para delegasi dan Rampoe Aceh ini juga dilaksanakan penyerahan buah tropis khas desa yaitu belimbing dan jambu, mencicip rujak dan mengelilingi kebun serta petik belimbing langsung.

(Fitria Dwi Astuti )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/11/3182532//ilustrasi_kendaraan_bermotor-f4tV_large.jpg
Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Kembali Hadir, Berlaku Mulai 10 November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/11/3182528//pembetulan_data_pbb_p2_kini_bisa_dilakukan_dari_rumah-7W84_large.jpg
Semakin Mudah, Pembetulan Data PBB-P2 Kini Bisa Dilakukan dari Rumah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/11/3182387//ilustrasi_kegiatan_hiburan_turut_bangun_kota_jakarta_lewat_pbjt-COtP_large.JPG
PBJT, Penggerak di Balik Dinamika Industri Kesenian Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/206/3182386//menteri_kebudayaan_fadli_zon_anugerah_lembaga_sensor_film-mt7p_large.jpeg
Apresiasi Insan Perfilman, Kementerian Kebudayaan Gelar Anugerah Lembaga Sensor Film 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182297//menteri_kebudayaan_fadli_zon_pekan_intangible_cultural_heritage_wayang_dan_gamelan_2025-9ZQg_large.jpeg
Pekan Intangible Cultural Heritage, Menbud Tegaskan Kontribusi Wayang bagi Peradaban Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182237//fgd_kementerian_kehutanan_jakarta-fGau_large.jpg
Fakta di Balik Wood Pellet Gorontalo: Kontribusi Devisa dan SVLK Kunci Memerangi Risiko Deforestasi Gorontalo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement