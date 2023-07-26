Keamanan Perusahaan Kelapa Sawit Ditemukan Tewas Tertembak di Depan Kamarnya

SAROLANGUN - Warga Desa Sepintun, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi digegerkan dengan tewasnya salah satu keamanan PT. PAM yang bergerak di bidang Perkebunan kelapa sawit, Rabu (26/7/2023) sekitar pukul 10.00 WIB.

Korban yang belum diketahui identitasnya itu tewas ditembak dengan menggunakan senjata api tradisional (Kecepek) oleh orang tak dikenal.

Kasatreskrim Polres Sarolangun, Iptu Cindo Kottama membenarkan kejadian tersebut, dan pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk penyidikan lebih lanjut.

"Benar, saya bersama anggota lain dan di back up anggota Polsek pauh sudah di TKP untuk melakukan penyelidikan," kata Cindo.

Sementara itu, Camat Pauh, Jufri mengatakan, korban berasal dari NTT. Dan ditemukan peluru semacam timah di lokasi kejadian.

"Ditemukan peluru semacam timah," kata Jufri.