Polisi Tangkap Pembunuh Perempuan yang Anaknya Viral Ngadu ke Jokowi dan Kapolri

LAMPUNG TENGAH - Polisi berhasil menangkap Rangga Prayoga, ayah dari dua bocah yang videonya viral lantaran mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta pembunuh ibunya ditangkap.

Informasi yang dihimpun MNC Portal, penangkapan itu terjadi di Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Rabu (26/7/2023).

Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah, AKP Dwi Atma Yofie Wirabrata membenarkan penangkapan tersebut.

"Iya benar, sudah diamankan tim Tekab 308 SatReskrim Polres Lampung Tengah di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat," ujar Yofie.

Usai ditangkap, kata Yofie, pelaku langsung dibawa menuju Lampung Tengah. "Masih dalam perjalanan ke Lampung, kami tangkap pelaku berinisial RP ini berkordinasi dengan Polda Kalimantan Barat," ungkapnya.

Sebelumnya, dua bocah kakak-adik di Lampung Tengah viral di media sosial setelah curhat ke Presiden Jokowi. Kedua bocah berinisial RPP (11) dan SANR (9) meminta tolong ke Presiden Jokowi agar menangkap ayahnya yang telah membunuh ibu kandungnya, Sutrisnawati tujuh tahun silam.

"Assalamualaikum. Kepada Bapak Presiden Jokowi, saya minta tolong supaya bapak menangkap bapak saya yang telah membunuh ibu saya pada tahun 2015. Pada saat itu, saya masih kecil. Jadi, saya meminta tolong kepada Bapak Jokowi untuk menangkap bapak saya. Terima kasih," ucap RPP dalam video yang viral di media sosial itu.