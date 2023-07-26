Ganjar Gelar Ngopi Bareng Warga Desa di Banjarnegara, Serap Aspirasi Masyarakat

BANJARNEGARA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar acara ngopi bareng warga di Desa Mertasari, Kabupaten Banjarnegara. Dalam kesempatan ini warga dapat langsung menyampaikan usulan & permasalahan yang ada di desa dan mendapatkan solusi langsung dari Gubernur Jateng.

Ganjar menggelar acara ngopi bareng bersama warga untuk lebih dekat dengan warga serta dapat menyerap aspirasi Ditemani kopi dan makanan, acara santai warga Desa Mertasari bertemu dengan orang nomor satu di Jateng berlangsung meriah. Permasalahan warga seperti sulit pupuk, stunting hingga permintaan bantuan dapat dirembug bersama serta mendapatkan solusi.

Yatin suyatno, salah satu warga Desa Mertasari mengatakan jika selama ini warga sulit mendapat pupuk sesuai dengan luasan lahan yang digarap. Aspirasi warga tersebut kemudian ditanggapi Ganjar dengan baik dan diberi solusi agar semua dapat teratasi.

Acara ngopi bareng bersama warga telah dilakukan Ganjar sejak ia pertama kali menjabat sebagai Gubernur Jateng. Selain dapat bertemu dan mendengarkan usulan dan permasalahan yang ada di desa, pemerintah dapat menyerap aspirasi dan memberikan edukasi tentang program-program yang dapat dirasakan langsung oleh warga.

