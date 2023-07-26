Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Gelar Ngopi Bareng Warga Desa di Banjarnegara, Serap Aspirasi Masyarakat

Wisnu Wardhana , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |02:06 WIB
Ganjar Gelar Ngopi Bareng Warga Desa di Banjarnegara, Serap Aspirasi Masyarakat
Ganjar dalam satu momen Ngopi Bareng. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BANJARNEGARA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar acara ngopi bareng warga di Desa Mertasari, Kabupaten Banjarnegara. Dalam kesempatan ini warga dapat langsung menyampaikan usulan & permasalahan yang ada di desa dan mendapatkan solusi langsung dari Gubernur Jateng.

Ganjar menggelar acara ngopi bareng bersama warga untuk lebih dekat dengan warga serta dapat menyerap aspirasi Ditemani kopi dan makanan, acara santai warga Desa Mertasari bertemu dengan orang nomor satu di Jateng berlangsung meriah. Permasalahan warga seperti sulit pupuk, stunting hingga permintaan bantuan dapat dirembug bersama serta mendapatkan solusi.

Yatin suyatno, salah satu warga Desa Mertasari mengatakan jika selama ini warga sulit mendapat pupuk sesuai dengan luasan lahan yang digarap. Aspirasi warga tersebut kemudian ditanggapi Ganjar dengan baik dan diberi solusi agar semua dapat teratasi.

Acara ngopi bareng bersama warga telah dilakukan Ganjar sejak ia pertama kali menjabat sebagai Gubernur Jateng. Selain dapat bertemu dan mendengarkan usulan dan permasalahan yang ada di desa, pemerintah dapat menyerap aspirasi dan memberikan edukasi tentang program-program yang dapat dirasakan langsung oleh warga.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/512/3038606/30-daerah-di-jateng-siaga-darurat-kekeringan-pj-gubernur-puncak-kemarau-juli-2Pigv4Bweo.jpg
30 Daerah di Jateng Siaga Darurat Kekeringan, Pj Gubernur: Puncak Kemarau Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859375/3-nama-calon-pengganti-ganjar-pranowo-sebagai-penjabat-gubernur-jateng-hnKpl6Uto7.jpg
3 Nama Calon Pengganti Ganjar Pranowo Sebagai Penjabat Gubernur Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859178/resmikan-kantor-dpd-kendal-partai-perindo-bagikan-kta-berasuransi-kecelakaan-gratis-H3d4Yz5tmD.jpg
Resmikan Kantor DPD Kendal, Partai Perindo Bagikan KTA Berasuransi Kecelakaan Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/05/512/2858179/didampingi-gibran-ganjar-pranowo-lepas-seratus-atlet-profesional-event-tour-de-borobudur-xxiii-KtPi4qNoja.jpg
Didampingi Gibran, Ganjar Pranowo Lepas Seratus Atlet Profesional Event Tour De Borobudur XXIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/512/2856880/majukan-jateng-mobil-dinas-ganjar-pranowo-dipenuhi-bingkisan-sayuran-dari-warga-boyolali-yLiEytoqUy.jpg
Majukan Jateng, Mobil Dinas Ganjar Pranowo Dipenuhi Bingkisan Sayuran dari Warga Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/512/2855334/ganjar-pranowo-jelaskan-kunci-penguatan-demokrasi-bQrPpJnbkL.jpg
Ganjar Pranowo Jelaskan Kunci Penguatan Demokrasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement