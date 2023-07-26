Resmikan SMK Energi Terbarukan, Ganjar Diserbu Pelajar Minta Foto Bersama

BANJARNEGARA – Gubernur Ganjar Pranowo yang juga Bacapres yang didukung oleh Partai Perindo diserbu puluhan pelajar yang ingin berfoto bersama. Momen itu terjadi saat Ganjar meresmikan SMK Jurusan Energi Baru Terbarukan di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Mendapat permintaan foto bersama, Ganjar pun memabaur di tengah-tengah puluhan pelajar tersebut. Mereka pun lantas dijepret sembari berpose seapik mungkin.

Dalam kegiatan tersebut, Ganjar meresmikan SMKN 1 Pagentan Banjarnegara. Sekolah ini memiliki dua jurusan yakni Energi Baru Terbarukan dan Kelistrikan. Keberadaan sekolah kejuruan baru tersebut selain menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan juga menjadi solusi akses pendidikan di daerah setempat.

Ganjar mengaku senang dan mengapresiasi pendirian SMKN 1 Pagentan yang di antaranya telah membuka jurusan energi baru terbarukan, tenaga yang sangat dibutuhkan saat ini.

“Lulusan SMKN dengan jurusan energi terbarukan diharapkan mampu menjadi tenaga kerja perusahaan penyuplai baterai mobil listrik atau battery electric vehicle (bev) di era industri listrik yang saat ini kian berkembang,” ucap Ganjar, Selasa (25/7/2023).