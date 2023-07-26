Ganjar Turun ke Desa Pastikan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Berjalan Baik

BANJARNEGARA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga Bacapres yang didukung oleh Partai Perindo terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem. Ganjar turun ke desa dan bertemu langsung dengan warga di daerah terpencil.

Ganjar turun ke bawah untuk memastikam programnya tentang pengentasan kemiskinan ekstrem dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, Ganjar meninjau langsung Desa Gumingsir, Kecamatan Pegantan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Ganjar melihat dan menemui langsung warga penerima bantuan bedah rumah di desa berkategori miskin ekstrem itu.