Semangati Anak Putus Sekolah di Banjarnegara, Ganjar: Cita-citanya Jadi Dokter

BANJARNEGARA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyemangati seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang putus sekolah saat kelas 3 SD. Anak tersebut ditemui Ganjar saat meninjau langsung penanganan kemiskinan ekstrem di Desa Gumingsir, Kecamatan Pegantan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Ganjar mengatakan, pihaknya telah membantu pembangunan rumah yang layak bagi warga di desa tersebut. Tak hanya itu, sarana penunjang seperti air dan listrik juga sudah disediakan. Namun, masih ada anak-anak di desa tersebut yang putus sekolah.

BACA JUGA:

“Problem besarnya bapak ibunya merantau bekerja, sehingga putus sekolah kelas 3 SD, ini yang kita kejar. Kita menemukan anak ini tidak sekolah, kita minta dia untuk sekolah, kita gratiskan semua. Anaknya usia 15 tahun, saya khawatir nanti dinikahkan dini, cita-citanya jadi dokter lho,” kata Ganjar, Selasa (25/7/2023).