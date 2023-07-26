Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Semangati Anak Putus Sekolah di Banjarnegara, Ganjar: Cita-citanya Jadi Dokter

Elis Novit , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |06:56 WIB
Semangati Anak Putus Sekolah di Banjarnegara, Ganjar: Cita-citanya Jadi Dokter
Ganjar memberikan motivasi kepada anak yang putus sekolah di Banjarnegara. (Foto: Elis Novit)
A
A
A

BANJARNEGARA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyemangati seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang putus sekolah saat kelas 3 SD. Anak tersebut ditemui Ganjar saat meninjau langsung penanganan kemiskinan ekstrem di Desa Gumingsir, Kecamatan Pegantan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Ganjar mengatakan, pihaknya telah membantu pembangunan rumah yang layak bagi warga di desa tersebut. Tak hanya itu, sarana penunjang seperti air dan listrik juga sudah disediakan. Namun, masih ada anak-anak di desa tersebut yang putus sekolah.

 BACA JUGA:

“Problem besarnya bapak ibunya merantau bekerja, sehingga putus sekolah kelas 3 SD, ini yang kita kejar. Kita menemukan anak ini tidak sekolah, kita minta dia untuk sekolah, kita gratiskan semua. Anaknya usia 15 tahun, saya khawatir nanti dinikahkan dini, cita-citanya jadi dokter lho,” kata Ganjar, Selasa (25/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/512/3038606/30-daerah-di-jateng-siaga-darurat-kekeringan-pj-gubernur-puncak-kemarau-juli-2Pigv4Bweo.jpg
30 Daerah di Jateng Siaga Darurat Kekeringan, Pj Gubernur: Puncak Kemarau Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859375/3-nama-calon-pengganti-ganjar-pranowo-sebagai-penjabat-gubernur-jateng-hnKpl6Uto7.jpg
3 Nama Calon Pengganti Ganjar Pranowo Sebagai Penjabat Gubernur Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859178/resmikan-kantor-dpd-kendal-partai-perindo-bagikan-kta-berasuransi-kecelakaan-gratis-H3d4Yz5tmD.jpg
Resmikan Kantor DPD Kendal, Partai Perindo Bagikan KTA Berasuransi Kecelakaan Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/05/512/2858179/didampingi-gibran-ganjar-pranowo-lepas-seratus-atlet-profesional-event-tour-de-borobudur-xxiii-KtPi4qNoja.jpg
Didampingi Gibran, Ganjar Pranowo Lepas Seratus Atlet Profesional Event Tour De Borobudur XXIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/512/2856880/majukan-jateng-mobil-dinas-ganjar-pranowo-dipenuhi-bingkisan-sayuran-dari-warga-boyolali-yLiEytoqUy.jpg
Majukan Jateng, Mobil Dinas Ganjar Pranowo Dipenuhi Bingkisan Sayuran dari Warga Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/512/2855334/ganjar-pranowo-jelaskan-kunci-penguatan-demokrasi-bQrPpJnbkL.jpg
Ganjar Pranowo Jelaskan Kunci Penguatan Demokrasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement