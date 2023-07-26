Tragis! Pria Ini Bunuh Diri Secara Live di Instagram Usai Diputuskan Pacar

PURWOKERTO – Seorang pemuda berusia 32 tahun di Purwokerto Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah nekat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Diduga pria tersebut gantung diri usai diputuskan pacarnya.

Ironisnya, saat bunuh diri, dia justru live di media sosial Instagram pada akun miliknya. Tentu saja hal ini tidak pantas ditiru lantaran perbuatan tersebut dinilai sangat tidak pantas.

Pelaku berinisial RS, pria berusia 32 tahun ini justru menyiarkan aksi bunuh dirinya secara langsung atau live di Instagram pribadinya pada Selasa (25/7).

Pelaku bunuh diri di rumah kontrakannya di Perumahan Puri Hijau, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan.

Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Edy Suranta Sitepu melalui Kasat Reskrim, Kompol Agus Supriadi S, membenarkan aksi gantung diri tersebut sekitar pukul 05.30 WIB.

"Iya, kejadiannya tadi pagi. Informasi yang kami himpun adalah karena RS mengalami putus cinta," ujar Kasat Agus, Rabu (26/7/2023).

Sementara itu, Kapolsek Purwokerto Selatan, Kompol Puji Nurochman menyebutkan bahwa pelaku masih lajang dan tinggal di perumahan tersebut seorang diri.