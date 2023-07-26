Gubernur Ganjar Pranowo Menginap di Rumahnya, Petani: Sempat Gendong Cucu Saya

BANJARNEGARA - Seorang petani bernama Ahmad Sumardi, warga Desa Mertasari RT05/RW05 Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara seolah bermimpi, dan masih belum percaya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginap di rumahnya, Selasa 25 Juli 2023, malam.

Sumardi mengaku sangat bangga dan senang ada seorang Gubernur mau menginap di rumah seorang petani dengan rumah seadanya, seperti miliknya.

Diketahui, usai pandemi Covid-19 berakhir, Ganjar Pranowo kembali melakukan kegiatan "Ngopi Bareng Gubernur". Rutinitas tersebut sempat dilakukannya sejak awal menjabat, memudahkannya untuk menyerap aspirasi warga desa secara langsung.

Dalam keterangan yang diterima, Rabu (26/7/2023), usai berdialog dengan warga, Ganjar menginap di rumah salah satu warga di desa yang dikunjunginya.

"Rasanya bangga dan senang sekali saya petani tidak tahu apa-apa Pak Ganjar kok mau nginep di rumah saya, saya rasanya bangga walau saya orang kecil kok seorang Gubernur mau nginap di rumah saya," kata Ahmad Sumardi.

Sumardi mengatakan, Ganjar adalah sosok pemimpin yang mau mendengarkan keluhan rakyatnya. Menurutnya Ganjar merupakan sosok yang baik dan dekat dengan rakyat kecil. Ganjar juga sosok yang sayang kepada anak-anak.

"Iya sempat ngobrol, dan juga gendong cucu saya. Iya, foto bareng cucu saya," kesannya.

Meski ditempati bermalam Gubernur, Sumardi mengaku tidak melakukan persiapan khusus. Baik sajian makan dan tempat untuk tidur.

"Tidak ada persiapan khusus, ya hanya menyiapkan tikar. Karena memang pemberitahuannya mendadak. Tapi kondisi rumah saya ya begini, apa adanya," ungkapnya.