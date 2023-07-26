Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Cegah Stunting, Ganjar Ajak Ibu Hamil Rutin Periksakan Kandungan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |19:44 WIB
Cegah Stunting, Ganjar Ajak Ibu Hamil Rutin Periksakan Kandungan
Cegah stunting, Ganjar Pranowo ajak ibu hamil rutin periksakan kandungan. (Ist)
A
A
A

BANYUMAS - Percepatan penurunan stunting terus digenjot Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.

Kali ini, Ganjar mengimbau ibu hamil untuk rutin memeriksakan kandungannya. Harapannya untuk mencegah stunting sedini mungkin.

Ganjar menyampaikan hal itu saat meninjau stunting dan penggunaan alat antroprometri kit di Posyandu Desa Kracak, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas pada Rabu (26/7/2023).

"Kita tidak boleh berhenti penanganan stunting, memperhatikan ibu hamil. Maka ini bagus, ada senam ibu hamil, penjelasan pada ibu hamil yang baru," ujar Ganjar di lokasi.

Ganjar yang didampingi kader kesehatan dan dokter posyandu mengecek kesehatan ibu hamil dan para ibu yang sedang mengantar balitanya untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin.

Ia memastikan kesehatan kandungan, ibu dan balita sehat dan tidak ada yang menunjukkan gejala stunting.

"Mesti periksa (kandungan) 6 kali setidaknya dalam kehamilan diatur semuanya, asupan gizinya, suaminya mesti antar semuanya diberikan. Ini menurut saya cara yang bagus," kata Ganjar.

Dalam tinjauannya, Ganjar mendapati Desa Kracak tidak memiliki anak stunting atau nol kasus stunting. Ganjar pun mengapresiasi penanganan stunting di Desa Kracak.

