Mudahkan Akses Pendidikan, Ganjar Bangun Sekolah Gratis di Daerah Terpencil Banyumas

BANYUMAS - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meresmikan SMK Negeri 1 Lumbir yang berada di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Rabu (26/7/2023).

SMK Negeri 1 Lumbir memiliki 2 jurusan, yaitu teknik jaringan komputer telekomunikasi dan teknik kendaraan ringan otomotif. Sekolah tersebut juga tidak memungut biaya apapun alias gratis.

Ganjar mengatakan, sekolah tersebut didirikan untuk memenuhi permintaan warga Lumbir yang masuk dalam remote area untuk memiliki sekolah sendiri.

Setelah pembangunan selama 1,5 tahun, akhirnya SMK Negeri 1 Lumbir berhasil berdiri dan berhasil menjadi sekolah kebanggaan warga Lumbir.

"Ini satu proses yang cukup panjang dari harapan masyarakat adanya SMK di Kecamatan Lumbir ini karena saat itu tidak ada sekolah sama sekali. Ini hari kedua kita meresmikan kemarin di Banjarnegara, sekarang di Banyumas," ujar Ganjar di lokasi.

Ganjar terus memudahkan akses pendidikan untuk seluruh anak di Jawa Tengah, termasuk dengan mendirikan sekolah-sekolah baru di daerah yang belum memiliki atau kekurangan sekolah negeri.

Harapannya, anak-anak di daerah tersebut bisa mendapatkan pendidikan yang setara dan tidak lagi mengeluhkan akses sekolah yang terpaut jarak jauh.

"Harapan kita akses pendidikan anak-anak ini semakin mudah dan dekat, sehingga ini bisa menyiapkan banyak anak-anak di pelosok desa bisa sekolah," ucap Ganjar.

"Sengaja ini juga tempatnya di tengah desa, sehingga kita harapkan ini menjadi tempat pertumbuhan baru dari ekonomi lokal juga sehingga anak-anak banyak datang ke sini, sekolah ke sini dan SDM bisa naik," katanya.

Tak hanya itu, dengan berdirinya sekolah baru di remote area Ganjar menginginkan anak-anak di sekitar sekolah tersebut bisa lebih dioptimalkan untuk menjadi generasi bangsa yang unggul dan berprestasi.