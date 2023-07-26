Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Salurkan Bantuan ke Kampus Gusdurian, Bareng Program Kampus Merdeka

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |20:13 WIB
Ganjar Pranowo Salurkan Bantuan ke Kampus Gusdurian, Bareng Program Kampus Merdeka
Gubernur Ganjar Pranowo salurkan bantuan pada Kampus Gusdurian (Foto : Tangkapan layar)
A
A
A

BANYUMAS - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, salurkan bantuan keuangan senilai Rp150 juta kepada Kampus Politeknik Gusdurian di Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Rabu (26/7/2023).

Selain itu, Ganjar juga menyalurkan bantuan 3 unit perangkat komputer untuk menunjang perkuliahan mahasiswa.

"Kita coba bantu karena beberapa fasilitasnya belum ada. Kemarin butuh komputer, kendaraan, macam-macam, ini cara kita melakukan gotong royong," ujar Ganjar di Kampus Politeknik Gusdurian.

Kampus Politeknik Gusdurian diresmikan pada 2 September 2022 lalu dan didirikan oleh Yayasan Pendidikan Gusdurian Banyumas (Piguramas). Ganjar pun ikut dalam peresmian kampus itu.

Kampus ini memiliki 3 program studi yakni program studi administrasi pemerintah daerah/desa (APD), program studi bisnis digital (BDG), dan program studi kebijakan dan manajemen pajak (KMP).

Ketiga prodi tersebut diadakan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidangnya dengan gelar akademik Sarjana Terapan.

Ganjar berharap, bantuan yang diberikan untuk Kampus Politeknik Gusdurian dapat dioptimalkan, khususnya untuk perkembangan dunia pendidikan dibarengi dengan program Kampus Merdeka.

"Harapan kita ini akan menjadi fondasi, saya titip pada para dosennya, yayasan dan para pendirinya siapkan ini dengan baik, nanti yang sekolah di sini betul-betul bisa mendapatkan metodologi pembelajaran yang bagus," kata Ganjar.

Lebih lanjut, bangunan yang digunakan kampus itu merupakan bangunan gereja milik GKJ. Ganjar menyebutkan, semangat gotong royong yang dilakukan merupakan cerminan dari Gus Dur yang plural.

Ganjar mendorong nilai-nilai yang diterapkan Gus Dur dapat dimaksimalkan, terutama untuk perkembangan pendidikan.

"Value nilai-nilai dari Gus Dur itu kan punya nilai kebangsaan yang luar biasa dan beliau itu milik semua golongan, semua agama sehingga orang akan merasa inilah wajah Indonesia," jelas Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/512/3038606/30-daerah-di-jateng-siaga-darurat-kekeringan-pj-gubernur-puncak-kemarau-juli-2Pigv4Bweo.jpg
30 Daerah di Jateng Siaga Darurat Kekeringan, Pj Gubernur: Puncak Kemarau Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859375/3-nama-calon-pengganti-ganjar-pranowo-sebagai-penjabat-gubernur-jateng-hnKpl6Uto7.jpg
3 Nama Calon Pengganti Ganjar Pranowo Sebagai Penjabat Gubernur Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859178/resmikan-kantor-dpd-kendal-partai-perindo-bagikan-kta-berasuransi-kecelakaan-gratis-H3d4Yz5tmD.jpg
Resmikan Kantor DPD Kendal, Partai Perindo Bagikan KTA Berasuransi Kecelakaan Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/05/512/2858179/didampingi-gibran-ganjar-pranowo-lepas-seratus-atlet-profesional-event-tour-de-borobudur-xxiii-KtPi4qNoja.jpg
Didampingi Gibran, Ganjar Pranowo Lepas Seratus Atlet Profesional Event Tour De Borobudur XXIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/512/2856880/majukan-jateng-mobil-dinas-ganjar-pranowo-dipenuhi-bingkisan-sayuran-dari-warga-boyolali-yLiEytoqUy.jpg
Majukan Jateng, Mobil Dinas Ganjar Pranowo Dipenuhi Bingkisan Sayuran dari Warga Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/512/2855334/ganjar-pranowo-jelaskan-kunci-penguatan-demokrasi-bQrPpJnbkL.jpg
Ganjar Pranowo Jelaskan Kunci Penguatan Demokrasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement