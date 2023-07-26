Peduli Rakyat Kecil, Ganjar Pranowo Larang Sekolah Tahan Ijazah Siswa

TEGAL - Gubernur Jawa Tengah --yang juga bacapres Partai Perindo-- Ganjar Pranowo menegaskan tidak akan ada lagi kejadian sekolah menahan ijazah siswa atas dasar tunggakan pembayaran atau apapun alasannya.

Ganjar menyampaikan hal itu saat menghadiri Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) IPeKB di GOR Tri Sanja, Slawi, Kabupaten Tegal, Rabu (26/7/2023).

Menurutnya, tidak ada istilah tunggakan pembayaran di sekolah negeri.

"Iya, tinggal beberapa, yang biasanya punya problem (menahan ijazah), suruh kirim ke kita, dan nanti kalau ada kita urus. Apakah itu negeri atau swasta," kata Ganjar dalam keterangannya.

Sekolah negeri dipastikan tidak ada yang melakukan penahanan ijazah siswa yang telah dinyatakan lulus. Jika masih ada, Ganjar memastikan akan diurus dan beres tidak lebih dari dua hari.

"Kalau sekolah negeri saya pastikan beres besok pagi," katanya.

Ia juga menyebutkan, tidak ada istilah tunggakan pembayaran pada sekolah yang dikelola pemerintah.

"Kalau di negeri kita pastikan kalau tertahan besok pagi keluar. Kalau ada alasan tunggakan, maka kita selesaikan karena di negeri tunggakan tidam berlaku," ucap Ganjar.

Bukan hanya di sekolah negeri, Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga akan melakukan negosiasi jika penahanan ijazah dilakukan pihak sekolah swasta.