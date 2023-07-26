Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Dorong Politeknik Gusdurian Terapkan Program Kampus Merdeka

Saladin Ayyubi , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |21:37 WIB
Ganjar Pranowo Dorong Politeknik Gusdurian Terapkan Program Kampus Merdeka
Ganjar Pranowo (Foto: Pemprov Jateng)
A
A
A

BANYUMAS - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan bantuan keuangan senilai Rp150 juta kepada Politeknik Gusdurian di Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Jateng, Rabu (26/7/2023).

Selain itu, Ganjar Pranowo juga menyalurkan bantuan 3 unit perangkat komputer untuk menunjang perkuliahan mahasiswa.

"Kita coba bantu karena beberapa fasilitasnya belum ada. Kemarin butuh komputer, kendaraan, macam-macam, ini cara kita melakukan gotong royong," ujar Ganjar di lokasi.

Kampus Politeknik Gusdurian diresmikan pada 2 September 2022 lalu dan didirikan oleh Yayasan Pendidikan Gusdurian Banyumas (Piguramas). Ganjar pun ikut dalam peresmian kampus itu.

Kampus ini memiliki 3 program studi yakni program studi administrasi pemerintah daerah/desa (APD), program studi bisnis digital (BDG), dan program studi kebijakan dan manajemen pajak (KMP).

Ketiga prodi tersebut diadakan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidangnya dengan gelar akademik Sarjana Terapan.

Ganjar berharap, bantuan yang diberikan untuk Kampus Politeknik Gusdurian dapat dioptimalkan, khususnya untuk perkembangan dunia pendidikan dibarengi dengan program Kampus Merdeka.

"Harapan kita ini akan menjadi fondasi, saya titip pada para dosennya, yayasan dan para pendirinya siapkan ini dengan baik, nanti yang sekolah di sini betul-betul bisa mendapatkan metodologi pembelajaran yang bagus," kata Ganjar.

