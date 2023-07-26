Advertisement
HOME NEWS JATIM

5 Kendaraan Kecelakaan Beruntun, Jalan Raya Malang-Purwodadi Dialihkan

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |12:40 WIB
5 Kendaraan Kecelakaan Beruntun, Jalan Raya Malang-Purwodadi Dialihkan
Kecelakaan beruntun di Jalan Raya Malang-Purwodadi (Foto: Ist/Avirista)
A
A
A

MALANG - Kecelakaan maut yang melibatkan lima kendaraan di Jalan Raya Purwodadi - Malang membuat petugas kepolisian mengalihkan arus lalu lintas (lalin). Pengalihan arus lalu lintas dilakukan di bawah flyover Lawang, dari kendaraan yang menuju Surabaya atau Purwodadi.

Kapolsek Lawang Kompol Yanuar Rizal Ardhianto mengatakan, pengalihan arus ini untuk memudahkan proses evakuasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) di ruas Jalan Raya Purwodadi - Malang, tepatnya di Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan.

"Hari ini, Rabu pagi 26 Juli 2023 telah dilakukan pengalihan arus kendaraan yang dari Malang menuju Surabaya terpaksa kami alihkan dengan memutar balik di bawah flyover," ucap Ardhianto melalui video yang diterima pada Rabu (26/7/2023).

Menurutnya, pengalihan arus dari Malang menuju Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satlantas Polres Pasuruan untuk memudahkan proses evakuasi dan olah TKP di lokasi. Ia mengimbau pengendara yang dari Malang akan menuju Surabaya untuk melintas jalan tol.

"Karena di titik Sentul Purwodadi Pasuruan terjadi kecelakaan. Kami himbau ke pengendara supaya berhati-hati, kami himbau yang ke arah Surabaya supaya melewati jalur tol," tukasnya.

Halaman:
1 2
      
