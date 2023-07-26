Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Megawati Resmikan Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya

Lukman Hakim , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |17:24 WIB
Megawati Resmikan Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya
Megawati Soekarnoputri (Foto: Lukman Hakim)
A
A
A

SURABAYA - Presiden Kelima RI yang juga Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati akan Soekarnoputri meresmikan Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/7/2023). Saat tiba di lokasi, Megawati tampak disambut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Megawati tampak satu mobil bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Hadir dalam acara itu antara lain Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Hadir juga dalam acara ini sejumlah ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), antara lain Rokhmin Dahuri, dan Made Urip.

Dalam acara ini, Megawati akan menandatangani prasasti peresmian sekaligus menyerahkan bibit mangrove. Lalu, Megawati akan memberikan sambutan sebagai kepala BRIN. Megawati selaku Ketua Yayasan Kebun Raya Indonesia juga akan menerima cendera mata dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Sebelum acara dimulai, Megawati terlebih mengelilingi Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya. Putri Proklamator RI Bung Karno ini tampak melihat sejumlah jenis pohon di sana, seperti rhizophora mucronata poir atau bakau hitam dan api-api jambu atau avicennia marina.

Berdasarkan pantauan, pada pukul 10.08 WIB, Megawati yang tampak mengenakan pakaian hijau tiba di halaman depan Kebun Raya Mangrove. Sebelum meninjau, Megawati mendapat paparan tentang Kebun Raya Mangrove Surabaya oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Megawati pun berjalan untuk melihat-lihat Kebun Raya Mangrove yang akan diresmikannya nanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075456/pdip-dODH_large.jpg
Puan Maharani hingga Pramono Anung Sambangi Rumah Megawati Jelang Pertemuan dengan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3033134/bertemu-imam-besar-al-azhar-megawati-bahas-isu-perdamaian-dunia-SXr2Epwtoa.jpg
Bertemu Imam Besar Al Azhar, Megawati Bahas Isu Perdamaian Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/337/2968730/megawati-fakir-miskin-harus-betul-betul-dipelihara-bukan-hanya-kata-kata-23V9Z1t6iw.jpg
Megawati: Fakir Miskin Harus Betul-Betul Dipelihara, Bukan Hanya Kata-Kata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/337/2968712/megawati-ingin-perempuan-maju-kenapa-tak-boleh-punya-hak-sama-dengan-laki-laki-rYyF5ljWkP.jpg
Megawati Ingin Perempuan Maju: Kenapa Tak Boleh Punya Hak Sama dengan Laki-Laki?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/337/2968695/megawati-cerita-peran-nu-dan-muhammadiyah-di-masa-penjajahan-GClSfqjahH.jpg
Megawati Cerita Peran NU dan Muhammadiyah di Masa Penjajahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/337/2968675/megawati-dan-petinggi-parpol-ganjar-mahfud-hadiri-perayaan-isra-miraj-ZRVZ81MRuA.jpg
Megawati dan Petinggi Parpol Ganjar-Mahfud Hadiri Perayaan Isra Miraj
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement