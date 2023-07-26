Megawati Resmikan Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya

SURABAYA - Presiden Kelima RI yang juga Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati akan Soekarnoputri meresmikan Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/7/2023). Saat tiba di lokasi, Megawati tampak disambut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Megawati tampak satu mobil bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Hadir dalam acara itu antara lain Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Hadir juga dalam acara ini sejumlah ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), antara lain Rokhmin Dahuri, dan Made Urip.

Dalam acara ini, Megawati akan menandatangani prasasti peresmian sekaligus menyerahkan bibit mangrove. Lalu, Megawati akan memberikan sambutan sebagai kepala BRIN. Megawati selaku Ketua Yayasan Kebun Raya Indonesia juga akan menerima cendera mata dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Sebelum acara dimulai, Megawati terlebih mengelilingi Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya. Putri Proklamator RI Bung Karno ini tampak melihat sejumlah jenis pohon di sana, seperti rhizophora mucronata poir atau bakau hitam dan api-api jambu atau avicennia marina.

Berdasarkan pantauan, pada pukul 10.08 WIB, Megawati yang tampak mengenakan pakaian hijau tiba di halaman depan Kebun Raya Mangrove. Sebelum meninjau, Megawati mendapat paparan tentang Kebun Raya Mangrove Surabaya oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Megawati pun berjalan untuk melihat-lihat Kebun Raya Mangrove yang akan diresmikannya nanti.