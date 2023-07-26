Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Jelang Pemilu 2024, Megawati Wanti-Wanti Pernyataannya Jangan Dipelintir!

Lukman Hakim , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |17:41 WIB
Jelang Pemilu 2024, Megawati Wanti-Wanti Pernyataannya Jangan Dipelintir!
Megawati Soekarnoputri (Foto: Lukman Hakim)
A
A
A

SURABAYA - Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta pernyataannya tidak dipelintir dan disalahartikan oleh media massa. Sehingga menjadi bahan bully di forum media sosial.

Permintaan itu berkali-kali disampaikan Megawati saat memberi pidato di acara peresmian Kebun Raya Mangrove Surabaya, pada Rabu (26/7/2023).

Awalnya, Megawati menjelaskan sejarah pendirian Kebun Raya Mangrove itu, yang berawal dari diskusinya bersama Tri Rismaharini, yang lalu dilanjutkan oleh Eri Cahyadi sebagai walikota Surabaya.

Saat itu, concernnya adalah memastikan lahan di Surabaya yang panas tidak gersang. Megawati lalu mengusulkan penanaman jenis pohon mangrove, yang selain bisa menjadi peneduh, juga penahan hantaman rob maupun tsunami jika terjadi.

Semuanya dijelaskan detail oleh Megawati, menunjukkan pengetahuan dan passionnya yang besar untuk lingkungan hidup. Ia mengharapkan, media massa juga memberi perhatian yang sama terhadap isu lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati Indonesia yang kaya.

“Ini untuk mendidik anak-anak generasi akan datang,” kata Megawati.

Masalahnya, ia merasa aneh ketika concern demikian kerap dianggap tak boleh dilakukan oleh seorang ketua umum partai politik seperti dirinya.

“Banyak orang tanya 'ibu kenapa sih ketua umum partai kan itu urusan politik, tapi ibu ya kerjakan stunting’? Lho memangnya kalau politik itu ndak boleh mengerjakan stunting?” Kata Megawati.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075456/pdip-dODH_large.jpg
Puan Maharani hingga Pramono Anung Sambangi Rumah Megawati Jelang Pertemuan dengan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3033134/bertemu-imam-besar-al-azhar-megawati-bahas-isu-perdamaian-dunia-SXr2Epwtoa.jpg
Bertemu Imam Besar Al Azhar, Megawati Bahas Isu Perdamaian Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/337/2968730/megawati-fakir-miskin-harus-betul-betul-dipelihara-bukan-hanya-kata-kata-23V9Z1t6iw.jpg
Megawati: Fakir Miskin Harus Betul-Betul Dipelihara, Bukan Hanya Kata-Kata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/337/2968712/megawati-ingin-perempuan-maju-kenapa-tak-boleh-punya-hak-sama-dengan-laki-laki-rYyF5ljWkP.jpg
Megawati Ingin Perempuan Maju: Kenapa Tak Boleh Punya Hak Sama dengan Laki-Laki?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/337/2968695/megawati-cerita-peran-nu-dan-muhammadiyah-di-masa-penjajahan-GClSfqjahH.jpg
Megawati Cerita Peran NU dan Muhammadiyah di Masa Penjajahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/337/2968675/megawati-dan-petinggi-parpol-ganjar-mahfud-hadiri-perayaan-isra-miraj-ZRVZ81MRuA.jpg
Megawati dan Petinggi Parpol Ganjar-Mahfud Hadiri Perayaan Isra Miraj
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement