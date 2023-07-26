Jelang Pemilu 2024, Megawati Wanti-Wanti Pernyataannya Jangan Dipelintir!

SURABAYA - Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta pernyataannya tidak dipelintir dan disalahartikan oleh media massa. Sehingga menjadi bahan bully di forum media sosial.

Permintaan itu berkali-kali disampaikan Megawati saat memberi pidato di acara peresmian Kebun Raya Mangrove Surabaya, pada Rabu (26/7/2023).

Awalnya, Megawati menjelaskan sejarah pendirian Kebun Raya Mangrove itu, yang berawal dari diskusinya bersama Tri Rismaharini, yang lalu dilanjutkan oleh Eri Cahyadi sebagai walikota Surabaya.

Saat itu, concernnya adalah memastikan lahan di Surabaya yang panas tidak gersang. Megawati lalu mengusulkan penanaman jenis pohon mangrove, yang selain bisa menjadi peneduh, juga penahan hantaman rob maupun tsunami jika terjadi.

Semuanya dijelaskan detail oleh Megawati, menunjukkan pengetahuan dan passionnya yang besar untuk lingkungan hidup. Ia mengharapkan, media massa juga memberi perhatian yang sama terhadap isu lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati Indonesia yang kaya.

“Ini untuk mendidik anak-anak generasi akan datang,” kata Megawati.

Masalahnya, ia merasa aneh ketika concern demikian kerap dianggap tak boleh dilakukan oleh seorang ketua umum partai politik seperti dirinya.

“Banyak orang tanya 'ibu kenapa sih ketua umum partai kan itu urusan politik, tapi ibu ya kerjakan stunting’? Lho memangnya kalau politik itu ndak boleh mengerjakan stunting?” Kata Megawati.