Angela Tanoesoedibjo Bagikan Gerobak ke Penjual Penyetan di Surabaya

SURABAYA - Bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 1 (Surabaya dan Sidoarjo), Angela Tanoesoedibjo membagikan gerobak kepada Siti, penjual penyetan di daerah Kalikepiting, Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya.

Gerobak tersebut diserahkan melalui Bacaleg Perindo untuk DPRD Jatim 1 (Surabaya), Gunawan STh. Gunawan STh saat penyerahan gerobak, didampingi bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Kota Surabaya dari Dapil 4, Michael SH. MH dan Denny Mahendra dari Dapil 2.

"Partai Perindo akan terus membantu dan mendukung ekonomi masyarakat, terutama sektor UMKM," kata Gunawan STh, Rabu (26/7/2023)

Ia menyebutkan, Partai Perindo sudah menyerahkan puluhan gerobak kepada sejumlah pelaku usaha di Surabaya. Harapannya, pelaku UMKM di Surabaya bisa maju dan berkembang. Sehingga ekonomi masyakakat kecil bisa terangkat.

"Bantuan gerobak ini, sebagai bentuk misi perjuangan Partai Perindo yang terus hadir dan membantu masyarakat kecil," ujarnya.

Gerobak Partai Perindo ini sudah dilengkapi layanan pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS dikembangkan industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia.

"QRIS ini akan mempermudah proses transaksi. Keamanannya juga terjaga," ujar Gunawan.