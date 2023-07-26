Advertisement
HOME NEWS JATIM

Polisi Buru Satu Pelaku Penganiayaan Mahasiswa NTT hingga Tewas

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |18:58 WIB
Polisi Buru Satu Pelaku Penganiayaan Mahasiswa NTT hingga Tewas
Ilustrasi (Foto : Freepik)
MALANG - Polres Malang masih memburu satu pelaku penganiayaan berujung tewasnya mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur (NTT). Satu pelaku tersebut telah teridentifikasi berkat keterangan saksi kunci dan ketiga pelaku yang telah ditangkap.

"Masih ada DPO (Daftar Pencarian Orang) satu orang insial kami rahasiakan," ucap Kasatreskrim Polres Malang AKP Wahyu Rizki Saputro, saat rilis di Mapolres Malang, pada Rabu (26/7/2023).

BACA JUGA:

Tragis! Pria Ini Bunuh Diri Secara Live di Instagram Usai Diputuskan Pacar 

Menurutnya, guna memburu satu tersangka ini pihaknya juga bekerjasama dan berkoordinasi dengan Polda Nusa Tenggara Timur dan beberapa Polres lain di NTT. Pihaknya berkomitmen bakal melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap satu tersangka yang masih buron.

"Kami sudah melakukan pemantauan, kami sudah melakukan penyelidikan. Mohon doanya tersangka ini segera kami amankan," ujar mantan Kasatreskrim Polres Gresik ini.

Rizki menambahkan, masih akan mendalami terkait pihak-pihak yang membantu para tersangka melarikan diri. Baginya tak menutup kemungkinan yang membantu melarikan diri akan diproses, sesuai peran masing-masing.

"Masih dilakukan pendalaman terhadap para pihak (yang membantu melarikan diri), kita juga akan menimbang terkait perannya masing-masing," tuturnya.

Fokus saat ini pihaknya bakal memeriksa dan mendalami ketiga tersangka yang diamankan. Ketiganya juga bakal dikonfrontir dengan satu tersangka yang baru tiba di Polres Malang yakni Jonio Fernandes alias Jofer, yang baru diamankan pada Sabtu 22 Juli 2023.

"Ini Jofer Baru datang tadi malam. setelah ini akan dilakukan pemeriksaan mendalam, karena kita masih melakukan konfrontasi terhadap tiga tersangka. Untuk itu kita mencocokan keterangan dari masing-masing, apakah betul atau tidak, akan terlihat ketika kita melakukan konfrontasi tersebut," tuturnya.

