INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Tuan Guru Ganjar Gelar Pelatihan Sujud Sahwi untuk Majelis Taklim di Deli Serdang

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |11:24 WIB
Relawan Ganjar di Sumatera Utara
A
A
A

DELI SERDANG – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar Sumatera Utara (Sumut) menggelar dzikir dan pelatihan Sujud Sahwi ke Majelis Taklim Khairunnisa di Desa Klambir, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Koordinator Wilayah (Korwil) Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar Sumatera Utara, Zulpi Andika mengatakan, kegiatan ini dalam rangka memberikan edukasi ke masyarakat mengenai tata cara ibadah yang baik dan benar, salah satunya mengenai Sujud Sahwi.

“Untuk mengedukasi masyarakat agar beribadah lebih paham dan makna ibadah itu sebagai suatu keharusan,” kata Zulpi Rabu (26/7/2023).

Dia mengakui banyak permintaan diterima oleh Tuan Guru Sahabat Ganjar dari Majelis Taklim yang ada di wilayah Sumatera Utara sangat banyak untuk dapat menyelenggarakan pelatihan mengenai tata cara ibadah.

Pihaknya juga terus melaksanakan pelatihan dengan Majelis Taklim di beberapa wilayah Sumatera Utara, dengan harapan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

“Selama ini kegiatan yang kami laksanakan di beberapa Majelis Taklim memang berdasarkan permintaan dari masyarakat atau Majelis Ta’lim supaya kita masuk ke wilayah mereka,” tutup Zulpi.

Halaman:
1 2 3
      
