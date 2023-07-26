Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Gunung Dempo Erupsi Tadi Malam, PVMBG: Letusan 2 Km di Atas Puncak

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |06:24 WIB
Gunung Dempo Erupsi Tadi Malam, PVMBG: Letusan 2 Km di Atas Puncak
Gunung Dempo. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Gunung Dempo mengalami erupsi tadi malam, Selasa 25 Juli 2023. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat kolom letusan teramati kurang lebih 2 kilometer (km) di atas puncak.

Diketahui, Gunung Dempo terletak di Kabupaten atau Kota Lahat, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan dengan posisi geografis di Latitude -4.03°LU, Longitude 103.13°BT dan memiliki ketinggian 3173 mdpl.

 BACA JUGA:

“Terjadi erupsi G. Dempo pada hari Selasa, 25 Juli 2023, pukul 21:15 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 2000 m di atas puncak (± 5173 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Dempo, Megian Nugraha dalam keterangan resminya.

Megian melaporkan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah selatan dan barat daya. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 35 mm dan durasi 204 detik.

Halaman:
1 2
      
