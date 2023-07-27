Ketika Kaigun Jepang Berhasil Hancurkan Armada Baltik Rusia, Supremasi Kulit Putih Dapat Pukulan Telak

JAKARTA – Supremasi kulit putih mendapat pukulan telak dan Bangsa Asia turut terdampak ketika Armada Baltik Rusia dihancurkan Kaigun atau Angkatan Laut Jepang.

Momen itu terjadi di Pertempuran Selat Tsushima pada 27-28 Mei 1905. Jepang mendapatkan ujian berat pertamanya sejak Restorasi Meiji dengan terlibat perang dengan Rusia dan Pertempuran Tsushima.

Bisa dibilang ini merupakan bentrokan paling epik yang berujung pada penentuan nasib dua kekaisaran ini.

Meski pertempuran di daratan China dimenangkan Jepang setelah Rusia menarik mundur pasukannya, tapi nasib Kekaisaran Jepang masih harus bergantung pada hasil Pertempuran Tsushima. Jepang masih akan terancam jika Armada Baltik Rusia yang berangkat dari Eropa sukses menyelinap ke Vladivostok.

Tugas Armada Gabungan Jepang yang dikomando Laksamana Heihachiro Togo pun semakin jelas. Yakni menghancurkan Armada Baltik Rusia yang datang dengan delapan kapal perang, tiga kapal tempur pantai, enam kapal penjelajah, sembilan kapal perusak, serta 12 kapal lainnya di bawah pimpinan Laksamana Zinovy Petrovich Rozhestvensky.

Sementara Jepang dengan armada gabungannya, menghimpun empat kapal perang, 27 kapal penjelajah, 21 kapal perusak, 37 kapal lainnya macam kapal torpedo, kapal bantu logistik. Hasilnya dari dua hari pertempuran, Armada Baltik Rusia luluh lantak. Enam kapal perang, satu kapal penjaga pantai serta 14 kapal lainnya ditenggelamkan.