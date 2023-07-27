Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ketika Kaigun Jepang Berhasil Hancurkan Armada Baltik Rusia, Supremasi Kulit Putih Dapat Pukulan Telak

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |06:01 WIB
Ketika Kaigun Jepang Berhasil Hancurkan Armada Baltik Rusia, Supremasi Kulit Putih Dapat Pukulan Telak
Kaigun Jepang berhasil hancurkan Armada Baltik Rusia (Foto: Tangkapan layar media sosial/YouTube)
A
A
A

JAKARTA – Supremasi kulit putih mendapat pukulan telak dan Bangsa Asia turut terdampak ketika Armada Baltik Rusia dihancurkan Kaigun atau Angkatan Laut Jepang.

Momen itu terjadi di Pertempuran Selat Tsushima pada 27-28 Mei 1905. Jepang mendapatkan ujian berat pertamanya sejak Restorasi Meiji dengan terlibat perang dengan Rusia dan Pertempuran Tsushima.

Bisa dibilang ini merupakan bentrokan paling epik yang berujung pada penentuan nasib dua kekaisaran ini.

Meski pertempuran di daratan China dimenangkan Jepang setelah Rusia menarik mundur pasukannya, tapi nasib Kekaisaran Jepang masih harus bergantung pada hasil Pertempuran Tsushima. Jepang masih akan terancam jika Armada Baltik Rusia yang berangkat dari Eropa sukses menyelinap ke Vladivostok.

Tugas Armada Gabungan Jepang yang dikomando Laksamana Heihachiro Togo pun semakin jelas. Yakni menghancurkan Armada Baltik Rusia yang datang dengan delapan kapal perang, tiga kapal tempur pantai, enam kapal penjelajah, sembilan kapal perusak, serta 12 kapal lainnya di bawah pimpinan Laksamana Zinovy Petrovich Rozhestvensky.

Sementara Jepang dengan armada gabungannya, menghimpun empat kapal perang, 27 kapal penjelajah, 21 kapal perusak, 37 kapal lainnya macam kapal torpedo, kapal bantu logistik. Hasilnya dari dua hari pertempuran, Armada Baltik Rusia luluh lantak. Enam kapal perang, satu kapal penjaga pantai serta 14 kapal lainnya ditenggelamkan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/18/3140835/menteri_pertanian_jepang_taku_eto_mengundurkan_diri-4DoK_large.jpg
Menteri Pertanian Jepang Mundur Gara-Gara Bilang Tak Pernah Beli Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/18/3140421/menteri_pertanian_jepang_taku_eto-i6k2_large.jpg
Kontroversi Menteri Jepang, Pamer Tidak Pernah Beli Beras Berujung Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038320/pria-ini-rela-makan-hemat-selama-21-tahun-demi-menabung-rp10-miliar-untuk-pensiun-dini-7ZalYAxl4h.jpg
Pria Ini Rela Makan Hemat Selama 21 Tahun Demi Menabung Rp10 Miliar untuk Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030441/as-kirim-lusinan-jet-tempur-baru-ke-pangkalan-jepang-senilai-rp163-triliun-E6lC6iloIi.jpg
AS Kirim Lusinan Jet Tempur Baru ke Pangkalan Jepang Senilai Rp163 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/18/3005658/agama-warga-negara-jepang-dan-jumlah-pengikutnya-sUCvAvNzU9.jpg
Agama Warga Negara Jepang dan Jumlah Pengikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/18/3003910/kenapa-orang-indonesia-di-jepang-sangat-banyak-6eSWjm5eiA.jpg
Kenapa Orang Indonesia di Jepang Sangat Banyak?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement