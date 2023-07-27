Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dikudeta Militer Niger, Presiden Bazoum Ditahan di Istana Kepresidenan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |09:08 WIB
Presiden Niger Mohamed Bazoum. (Foto: Reuters)
NIAMEY – Presiden Niger, Mohamed Bazoum telah digulingkan dari kekuasaannya dalam kudeta militer pada Rabu, (26/7/2023) pagi. Kudeta itu diumumkan tentara Niger dalam sebuah siaran di televisi nasional.

Dalam pengumuman TV pada Rabu, Kolonel Mayor Amadou Abdramane, bersama sembilan tentara berseragam lainnya di belakangnya, mengatakan: "Kami, pasukan pertahanan dan keamanan... telah memutuskan untuk mengakhiri rezim yang Anda kenal.

"Ini mengikuti memburuknya situasi keamanan, dan tata kelola ekonomi dan sosial yang buruk."

Dia juga mengatakan bahwa semua lembaga negara telah dibekukan dan para kepala kementerian akan mengurus urusan sehari-hari.

Bazoum yang terpilih pada 2021 telah ditahan di Istana Kepresidenan Niger sejak Rabu pagi, demikian diwartakan Reuters.

Amerika Serikat (AS) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatakan dukungan untuk Bazoum.

