Kapal Membawa 3.000 Mobil Terbakar di Tengah Laut, Tewaskan Seorang ABK

AMSTERDAM - Api berkobar di sebuah kapal kargo di lepas pantai Belanda, yang membawa hampir 3.000 kendaraan di dalamnya pada Rabu, (26/7/2023). Insiden itu menewaskan satu awak kapal dan melukai beberapa lainnya, kata penjaga pantai.

Beberapa anggota kru terpaksa melompat ke laut setelah kebakaran dimulai pada Selasa, (25/7/2023) malam di Fremantle Highway, kapal sepanjang 199 meter yang terdaftar di Panama. Kebakaran terjadi saat Fremantle Highway sedang dalam perjalanan dari Jerman ke Mesir.

Kedutaan Besar India di Belanda mengatakan dalam sebuah unggahan media sosial bahwa kebakaran itu "mengakibatkan kematian seorang pelaut India dan luka-luka pada awak kapal", dan telah menghubungi keluarga almarhum.

Shoei Kisen Jepang, yang memiliki kapal itu, mengatakan seluruh 21 awaknya adalah orang India.

Kapal penyelamat menyemprotkan air ke kapal yang terbakar untuk mendinginkannya, tetapi menggunakan terlalu banyak air membuat kapal itu berisiko tenggelam, kata penjaga pantai Belanda. Fremantle Highway dihubungkan dengan kapal penyelamat untuk mencegahnya hanyut.