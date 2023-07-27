Dituduh Perdagangan Saham Ilegal, AS Larang Taipan Inggris Gunakan Superyacht dan Bepergian ke Luar Negeri

NEW YORK - Pengadilan Kota New York, Amerika Serikat (AS) telah memberlakukan pembatasan besar-besaran terhadap miliarder Inggris Joe Lewis saat dia menunggu persidangan atas tuduhan perdagangan saham melalui orang dalam secara illegal.

Lewis, 86, mengaku tidak bersalah dan diberi jaminan USD300 juta (Rp4,5 triliun). Tetapi hakim Manhattan meminta dia untuk menyerahkan paspornya dan melarang dia menggunakan superyacht-nya.

Lewis tidak diizinkan bepergian ke luar negeri, termasuk ke resor tepi laut Bahama yang menurut laporan dia miliki bersama dengan Tiger Woods dan Justin Timberlake.

Taipan yang keluarganya diyakini memiliki klub sepak bola Tottenham Hotspur itu masih bisa menggunakan pesawat pribadinya - untuk bisnis - dalam batas-batas perjalanan domestik yang dibatasi.

Selama sidang pada Rabu (26/7/2023) di hadapan Hakim Valerie Figueredo, uang jaminan diamankan oleh kapal pesiar sepanjang 68 meterm milik Lewis bernama Aviva, dan pesawat pribadi.

Lewis didakwa dengan 16 tuduhan penipuan keamanan, dan tiga tuduhan konspirasi untuk kejahatan yang diduga terjadi antara 2013-21, menurut dakwaan setebal 29 halaman.

Pengacara Lewis, yang kekayaan bersihnya diperkirakan lebih dari USD6,4 miliar, menyebut tuduhan itu sebagai "kesalahan yang mengerikan".