Doakan Rusia Berhasil, Menhan Kang: Korut Dukung Penuh Hak Rusia Pertahankan Kedaulatan

PYONGYANG - Menteri Pertahanan Korea Utara Kang Sun Nam pada Rabu (26/7/2023) mengatakan dia sepenuhnya mendukung apa yang disebutnya perjuangan adil tentara Rusia untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara.

Menurut surat kabar negara KCNA, selama acara menyambut delegasi militer Rusia ke Pyongyang pada Rabu (26/7/2023), Kang menegaskan kembali mandat tentara Korea Utara untuk memperkuat kerja sama melawan perjuangan anti-imperialis, dan berharap tentara Rusia berhasil dalam membangun Rusia yang kuat di bawah Presiden Vladimir Putin.

Kang mencatat bahwa kunjungan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menunjukkan "kekuatan persatuan militan" antara Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK), tentara dan rakyat Rusia, melawan ‘musuh bersama’.

Shoigu juga berpidato menekankan bahwa tentara Korea Utara telah menjadi tentara terkuat di dunia.