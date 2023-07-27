Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kenapa Laut Hitam Disebut Laut Hitam? Ini Penjelasannya

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |19:53 WIB
Kenapa Laut Hitam Disebut Laut Hitam? Ini Penjelasannya
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA- Ada alasan kenapa laut hitam disebut laut hitam mencuri perhatian publik. Adapun, laut hitam atau The Black Sea merupa laut pedalaman yang terletak di antara Eropa dan Asia.

Luas dari laut ini diperkirakan mencapai 422.000 km2 dan kedalaman maksimum 2.210 meter.

Melansir Smithsonian Science Education Center, alasan kenapa laut hitam disebut laut hitam dikarenakan mengandung hidrogen sulfida hampir 2 km. Hidrogen sulfida dihasilkan oleh bakteri pengurai bahan organik yang mati di dasar laut.

Kondisi ini menyebabkan hampir tidak ada hewan air yang mampu hidup di sana kecuali bakteri belerang.

Namun, beberapa hipotesis menyatakan bahwa laut hitam berasal paduan logam kapal, tumbuhan dan hewan yang mati pada kedalaman 150 meter. Setelah sekian lama akan tertutup lumpur hitam akibat tingginya hidrogen sulfida yang terdapat di laut ini.

Asal usul disebut laut hitam sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Orang Yunani kuno tidak dapat navigasi laut ini. Selain itu laut hitam juga dihuni oleh suku-suku yang bermusuhan. Oleh karena itu, orang Yunani kuno menyebutnya dengan laut hitam atau “laut yang tidak ramah”.

Halaman:
1 2
      
