Alami Kemajuan yang Lambat Selama 2 Bulan, Ukraina Siapkan Lebih Banyak Kekuatan Tempur untuk Serangan Balasan

UKRAINA - Ukraina telah melakukan lebih banyak kekuatan untuk serangan balasannya di tenggara setelah hampir dua bulan mengalami kemajuan yang lambat. Ini menjadi sebuah tanda bahwa mereka telah mengidentifikasi potensi kelemahan dalam garis pertahanan Rusia untuk dieksploitasi.

Hal ini diungkapkan dua pejabat Amerika Serikat (AS) yang mengetahui hal tersebut. Militer Ukraina diketahui masih memiliki cadangan kekuatan tempur tambahan, tetapi ini adalah "sebagian besar" dari pasukan yang berkomitmen untuk serangan balasan.

Dikutip CNN, unit-unit yang baru berkomitmen telah disimpan sebagai cadangan sampai sekarang karena pasukan Ukraina lainnya melambat, membuat kemajuan melawan garis pertahanan dan ladang ranjau Rusia yang meluas sementara di bawah ancaman serangan udara dan tembakan artileri.

Di tenggara, serangan balik Ukraina telah menembus beberapa elemen garis pertahanan Rusia dan unit cadangan telah masuk untuk memanfaatkan peluang tersebut.

The New York Times adalah yang pertama melaporkan komitmen tambahan pasukan Ukraina untuk serangan balasan.

Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov mengakui pada akhir pekan bahwa serangan balasan yang sangat diantisipasi itu terlambat dari jadwal, tetapi dia menegaskan dia tidak khawatir karena itu akan sesuai rencana.