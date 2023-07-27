Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kutuk Pembakaran Al Quran, Uni Eropa Serukan Saling Pengertian dan Menghormati Keberagaman

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |14:18 WIB
Kutuk Pembakaran Al Quran, Uni Eropa Serukan Saling Pengertian dan Menghormati Keberagaman
Uni Eropa kecam aksi pembakaran Al Quran di Swedia dan Denmark (Foto: Reuters)
A
A
A

ANKARA - Perwakilan Tinggi Uni Eropa (EU) untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Josep Borrell mengutuk pembakaran Al Quran yang baru-baru ini terjadi di Swedia dan Denmark.

"Uni Eropa menegaskan kembali penolakan yang kuat dan tegas terhadap segala bentuk hasutan untuk kebencian dan intoleransi agama," terangnya dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Rabu (26/7/2023), dikutip Antara.

Dia kemudian menekankan pentingnya menghormati keberagaman dan komunitas agama lainnya.

"Penodaan Al Quran, atau kitab lain yang dianggap suci, adalah ofensif, tidak sopan, dan provokasi yang jelas. Ekspresi rasisme, xenofobia, dan intoleransi terkait tidak memiliki tempat di Uni Eropa," lanjutnya.

Menurut dia, tindakan yang dilakukan oleh para provokator tersebut hanya menguntungkan mereka yang ingin memecah belah masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/18/2871619/denmark-usulkan-uu-larangan-pembakaran-al-quran-pelaku-bisa-dihukum-penjara-2-tahun-JDlCbYC41S.jpg
Denmark Usulkan UU Larangan Pembakaran Al Quran, Pelaku Bisa Dihukum Penjara 2 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/18/2864123/menlu-retno-kecam-keras-aksi-pembakaran-al-quran-di-denmark-pzA2mvHnTx.jpg
Menlu Retno Kecam Keras Aksi Pembakaran Al-Quran di Denmark
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/13/18/2863558/kelompok-ultranasionalis-denmark-bakar-al-quran-di-depan-kedubes-turki-2Vph3JYTA8.jpg
Kelompok Ultranasionalis Denmark Bakar Al Quran di Depan Kedubes Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/18/2855702/soal-pembakaran-al-quran-kemlu-ri-akan-panggil-dubes-swedia-dan-denmark-9IF84vyyDl.jpg
Panggil Dubes Swedia dan Denmark Soal Pembakaran Al Quran, Kemlu RI: Indonesia Tegaskan Sikap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/18/2854874/terkait-masalah-keamanan-dan-diplomatik-denmark-pertimbangkan-larang-protes-pembakaran-al-quran-dan-teks-agama-k8yHEX3Azy.jpg
Terkait Masalah Keamanan dan Diplomatik, Denmark Pertimbangkan Larang Protes Pembakaran Al Quran dan Teks Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/18/2853651/rusia-dituduh-sebarkan-klaim-swedia-berada-di-balik-penodaan-kitab-suci-pm-ulf-sama-sekali-tidak-benar-zjxMhKRTnx.jpg
Rusia Dituduh Sebarkan Klaim Swedia Berada di Balik Penodaan Kitab Suci, PM Ulf: Sama Sekali Tidak Benar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement