Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bertemu Menhan Rusia, Kim Jong-un Pamerkan Rudal Terlarang Korut

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |14:36 WIB
Bertemu Menhan Rusia, Kim Jong-un Pamerkan Rudal Terlarang Korut
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menghadiri pameran perlengkapan militer pada peringatan 70 tahun gencatan senjata Perang Korea di Pyongyang, Korea Utara, 27 Juli 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

SEOUL - Menteri pertahanan Rusia Sergei Shoigu menemani pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ke pameran pertahanan Korea Utara, yang menamilkan rudal balistik terlarang milik negara terisolasi itu. Pertemuan itu terjadi di saat kedua negara bertetangga berjanji untuk meningkatkan hubungan, menurut laporan media pemerintah Korea Utara melaporkan pada Kamis, (27/7/2023).

Shoigu, dan delegasi China yang dipimpin oleh anggota politbiro Partai Komunis tiba di Korea Utara minggu ini untuk memperingati 70 tahun berakhirnya Perang Korea yang dirayakan di Korea Utara sebagai "Hari Kemenangan".

Rudal berkemampuan nuklir dilarang di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi dengan dukungan Rusia dan China. Namun, kunjungan kedua negara itu ke Korea Utara pekan ini memberikan gambaran yang bertolak belakang terhadap resolusi tersebut, untuk menunjukkan solidaritas oleh tiga negara yang dipersatukan oleh persaingan mereka dengan Amerika Serikat (AS) dan kebangkitan dari apa yang dilihat beberapa analis sebagai koalisi era Perang Dingin mereka.

Shoigu melakukan kunjungan pertama menteri pertahanan Rusia ke Korea Utara sejak jatuhnya Uni Soviet.

Bagi Korea Utara, kedatangan delegasi Rusia dan Tiongkok menandai pembukaan besar pertamanya ke dunia sejak pandemi COVID-19.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182267/korea_utara-7Ksk_large.jpg
Kecam Perundingan Keamanan AS-Korsel, Korut Ancam Tindakan Lebih Ofensif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181204/kim_yong_nam-Pe4p_large.jpg
Mantan Kepala Negara Seremonial Korea Utara Kim Yong Nam Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3176098/parade_militer_korut-v0AD_large.jpg
Korea Utara Gelar Parade Militer Besar-Besaran, Pamer Rudal Antarbenua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/18/3169733/korea_utara-gXMm_large.jpg
Korea Utara Eksekusi Mati Penduduk Sebarkan Film Asing hingga Drama Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165039/kim_jong_un-1VX3_large.jpg
Jelang Pertemuan Presiden AS-Korsel, Kim Jong-un Pantau Penembakan Rudal Pertahanan Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/18/3145333/hacker-iAxG_large.jpg
Internet di Korea Utara Lumpuh, Gara-Gara Serangan Siber?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement