PM Fiji Batal Kunjungi China Setelah Jatuh dari Tangga karena Main Ponsel

SUVA - Perdana Menteri Fiji tiba-tiba membatalkan kunjungan mendatangnya ke China karena mengalami cedera kepala dan harus beristirahat di rumah. Sitiveni Rabuka menyampaikan alasan itu melalui sebuah video pada malam keberangkatannya.

Rabuka muncul di depan kamera dengan kemeja berlumuran darah Pada Selasa, (25/7/2023) malam, sebelum keberangkatan yang direncanakan ke Chengdu, China. Dalam video itu, dia menggambarkan kejadian yang dialaminya pada pagi hari, yang membuat kunjungannya ke China, dan pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping, dibatalkan.

"Saya baru saja kembali dari rumah sakit, di mana kepala saya dibalut karena kecelakaan kecil yang saya alami pagi ini di pintu utama gedung pemerintah," kata Rabuka sebagaimana dilansir dari The Straits Times. Perban terlihat di bagian atas kepalanya.

Rabuka, mantan pemain rugby internasional dan pemimpin kudeta yang dijuluki "Rambo", mengatakan dia melihat ponselnya sambil berjalan menaiki beberapa anak tangga.

"Saya tersandung dan kepala saya sakit," katanya sambil tersenyum. “Saya tidak tahu apakah kepala saya lebih sakit dari pintu, atau pintu lebih sakit dari kepala saya.”