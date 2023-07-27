Adik Presiden UEA MBZ Meninggal, Pasang Bendera Setengah Tiang dan Gelar Hari Berkabung Selama 3 Hari

ABU DHABI – Adik Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, atau MBZ Sheikh Saeed bin Zayed Al Nahyan, meninggal dunia pada Kamis (27/7/2023).

WAM melaporkan Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan berduka atas kematiannya dan obituari dikeluarkan oleh Pengadilan Kepresidenan,

“Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah, Maha Penyayang… Dengan hati yang setia pada ketetapan dan takdir Tuhan, Presiden Yang Mulia Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan berkabung atas mendiang saudaranya, H.H. Sheikh Saeed bin Zayed Al Nahyan, Wakil Penguasa dari Abu Dhabi, yang meninggal hari ini,” bunyi obituari itu.

BACA JUGA: Wapres Pastikan Presiden MBZ Hadiri KTT G20 di Bali

Negara itu akan memperingati tiga hari berkabung dengan bendera setengah tiang, dimulai dari Kamis (27/7/2023) hingga Sabtu (29/7/2023).

(Susi Susanti)