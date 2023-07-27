Dikawal Polisi Israel, 86 Pemukim Yahudi Sayap Kanan Serbu Masjid Al Aqsa

YERUSALEM - Para pemukim Yahudi sayap kanan menyerbu Masjid Al Aqsa di wilayah pendudukan Yerusalem Timur pada Rabu (26/7/2023).

Menurut pejabat Departemen Wakaf Yerusalem, lebih dari 340 orang Yahudi fanatik memasuki area Haram al-Sharif dengan dikawal polisi Israel pada pagi hari.

Setelah salat Zuhur, sebanyak 86 pemukim Yahudi menyerbu Masjid Al Aqsa. Selama penyerbuan mereka melakukan ritual agama di halaman masjid.

Dikutip Antara, mantan Wakil Partai Likud Yehudah Joshua Glick ikut dalam aksi tersebut dan dikawal polisi Israel.

Kelompok-kelompok fanatik Israel menyerukan penyerbuan Masjid Al Aqsa dengan dalih "peringatan penghancuran kuil" yang menurut mereka telah terjadi di masa lalu.