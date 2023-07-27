Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dikawal Polisi Israel, 86 Pemukim Yahudi Sayap Kanan Serbu Masjid Al Aqsa

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |16:57 WIB
Dikawal Polisi Israel, 86 Pemukim Yahudi Sayap Kanan Serbu Masjid Al Aqsa
Masjid Al Aqsa (Foto: Antara/Xinhua)
A
A
A

YERUSALEM - Para pemukim Yahudi sayap kanan menyerbu Masjid Al Aqsa di wilayah pendudukan Yerusalem Timur pada Rabu (26/7/2023).

Menurut pejabat Departemen Wakaf Yerusalem, lebih dari 340 orang Yahudi fanatik memasuki area Haram al-Sharif dengan dikawal polisi Israel pada pagi hari.

Setelah salat Zuhur, sebanyak 86 pemukim Yahudi menyerbu Masjid Al Aqsa. Selama penyerbuan mereka melakukan ritual agama di halaman masjid.

Dikutip Antara, mantan Wakil Partai Likud Yehudah Joshua Glick ikut dalam aksi tersebut dan dikawal polisi Israel.

Kelompok-kelompok fanatik Israel menyerukan penyerbuan Masjid Al Aqsa dengan dalih "peringatan penghancuran kuil" yang menurut mereka telah terjadi di masa lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/18/3111603/netanyahu-pter_large.jpg
124 Negara yang Memburu Netanyahu, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/18/3104224/israel_gunakan_pajak_pendapatan_warga_palestina_untuk_bayar_utang_listrik-gKWt_large.jpg
Israel Gunakan Pendapatan Pajak Warga Palestina 500 Juta Dolar AS untuk Bayar Utang Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/18/3103431/kebakaran_los_angeles-QF82_large.jpg
Karma James Woods, Dukung Israel Genosida di Gaza dan Kebakaran Los Angeles
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/18/3101516/serangan_israel_di_gaza_tewaskan_70_warga_palestina-AcXk_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 70 Warga Palestina, Mayoritas Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/18/3095167/bangunan_di_gaza_hancur_diserang_israel-Jvth_large.jpg
Penasihat AS Bertemu Netanyahu, Gencatan Senjata Gaza Segera Tercapai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/18/3094351/israel_serang_pangkalan_militer_di_damaskus_suriah-w4x8_large.jpg
Israel Lancarkan 250 Serangan Udara ke Suriah, Klaim Hancurkan 80 Persen Kemampuan Militer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement