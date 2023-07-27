Ubah Aktivitas Angkatan Laut, Inggris Sebut Rusia Diduga Persiapkan Blokade Laut Hitam

Inggris sebut Rusia sedang mempersiapkan blokade Laut Hitam (Foto: AP)

LONDON - Kementerian Pertahanan Inggris, pada Rabu (26/7/2023) mengatakan bahwa Rusia telah mengubah aktivitas angkatan lautnya di Laut Hitam.

Kementerian juga menambahkan bahwa ada kemungkinan pasukan Rusia sedang bersiap-siap untuk memberlakukan blokade terhadap Ukraina.

Pekan lalu, Rusia mundur dari perjanjian yang telah berlangsung hampir setahun yang diperantarai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Turki. Perjanjian itu memungkinkan pengiriman biji-bijian secara aman dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam. Sebelum tercapainya kesepakatan itu, invasi Rusia telah menghentikan ekspor biji-bijian, memperburuk krisis pangan global.

Kementerian Pertahanan Inggris dalam laporan hariannya mengenai perang di Ukraina mengatakan bahwa korvet Rusia Sergey Kotov telah dikerahkan ke Laut Hitam untuk berpatroli di jalur pelayaran antara Selat Bosporus dan kota pelabuhan Odesa di bagian selatan Ukraina.

“Ada kemungkinan realistis bahwa kapal itu akan menjadi bagian dari satu gugus tugas untuk mencegat kapal-kapal komersial yang oleh Rusia diyakini sedang menuju Ukraina,” kata kementerian Inggris tersebut, dikutip VOA.

Sementara itu AS akan mengirim tambahan bantuan militer bernilai USD400 juta. Termasuk rudal pertahanan udara, drone kecil dan kendaraan lapis baja.