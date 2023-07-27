Gelar Razia, Pasukan Israel Tembak Mati Bocah Palestina di Tepi Barat

ISRAEL - Pasukan Israel menembak mati seorang bocah saat menggelar razia di Kota Qalqilya di wilayah pendudukan Tepi Barat pada Rabu (26/7/2023) waktu setempat.

Anak yang mengalami luka serius pada bagian kepala akibat tembakan peluru itu dibawa ke Rumah Sakit Pemerintah Qalqilya, namun kemudian meninggal dunia.

Dikutip Antara, Kementerian Kesehatan Palestina tak mengungkapkan identitas dan usia korban.

Kantor berita Anadolu mengutip saksi mata, mengatakan pasukan Israel menyerbu distrik Nakkar di sebelah barat Qalqilya pada larut malam.

Tentara Israel menggunakan peluru tajam dan karet serta gas air saat menghadapi para pemuda yang menghadang penyerbuan dengan melemparkan baru dan bom molotov.