Berulah Lagi, Bule di Bali Hipnotis Pegawai Minimarket Gasak Rp3,5 Juta

BALI - Oknum warga negara asing (WNA) kembali berulah lagi di Bali. Bule tersebut mendatangi sebuah minimarket di Marga, Tabanan kemudian melakukan pencurian dengan menghipnotis korbannya.

Modus korban mencuri uang dengan berlagak bertanya tentang uang rupiah pecahan Rp75 ribu. Pelaku beberapa kali menyuruh korban memegang uang kertas dan sempat juga ingin merebut uang yang ada di kasir.

Namun, korban atau kasir sempat ada tarik menarik uang antara pelaku dan korban. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 25 Juli 2023 pukul 20.13 Wita.

Kapolsek Marga AKP I Wayan Suta Arcana mengatakan, bule yang diperkirakan berjumlah dua orang itu menghipnotis korban hingga korban tak sadarkan diri.

Mereka berpura-pura berbelanja dan menanyakan uang pecahan Rp75 ribu kepada korban. Korban baru menyadari kalau dirinya dihipnotis karena perlaku menggasak uang sebesar Rp3,5 juta.