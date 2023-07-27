Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,8 Guncang Tahuna Sulut

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |01:14 WIB
Gempa M4,8 Guncang Tahuna Sulut
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,8 mengguncang Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Kamis (27/7/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 00:47 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.8, 27-Jul-2023 00:47:57WIB, Lok:4.95LU, 125.10BT (155 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT), Kedlmn:10 Km #BMKG ," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )

      
BMKG Gempa Tahuna gempa
