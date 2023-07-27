Gempa 3,3 Guncang Kodi NTB

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,3 mengguncang Kodi, Sumba Barat Daya, NTB, Kamis (27/7/2023).
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 02:49 WIB.
BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
"#Gempa Mag:3.3, 27-Jul-2023 02:49:07WIB, Lok:9.65LS, 118.86BT (15 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.
(Fakhrizal Fakhri )