HOME NEWS NUSANTARA

Bentuk Karakter Siswa, Satgas Yonif 143/TWEJ Beri Pembekalan saat MOS di Papua

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |06:41 WIB
Bentuk Karakter Siswa, Satgas Yonif 143/TWEJ Beri Pembekalan saat MOS di Papua
Satgas Yonif 143/TWEJ beri pembekalan saat MOS di Papua (Foto: Dok TNI)
A
A
A

KEEROM - Satgas Yonif 143/TWEJ mendatangi SMKN 2 Keerom untuk memberikan pembekalan tentang wawasan kebangsaan dan PBB kepada siswa yang melaksanakan Masa Orientasi Siswa (MOS) di sekolah yang berada di Kampung Senggi, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Papua, Rabu 26 Juli 2023.

Hal tersebut dilakukan Satgas Yonif 143/TWEJ sebagai bentuk komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat di wilayah perbatasan Papua. Adapun pembekalan ini bertujuan untuk membentuk siswa/i SMKN 2 Keerom agar lebih mencintai bangsa dan negaranya. Selain itu, untuk membentuk karakter disiplin dan semangat kebersamaan.

Wadansatgas Yonif 143/TWEJ Mayor Inf Adi Ariyanto mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan yang terbaik untuk masyarakat di Pedalaman Papua. Salah satunya dengan cara memberikan materi wawasan kebangsaan dan PBB pada masa orientasi siswa SMKN 2 Keerom agar generasi muda ini semakin mencintai bangsa dan negaranya ditunjang dengan karakter disiplin yang tinggi.

"Kami akan terus berupaya memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan juga generasi muda di Pedalaman Papua ini seperti memberikan pembekalan tentang Wawasan Kebangsaan dan jiwa disiplin agar generasi muda kita ini semakin mencintai bangsa dan negaranya," ujar Wadansatgas dalam keterangannya.

Pembekalan dipimpin Kapten Inf Iman Rohiman, yang bertindak sebagai pemateri Wawasan Kebangsaan. Kemudian, Lettu Inf Bekti Handoko sebagai pemateri PBB.

Halaman:
1 2
      
