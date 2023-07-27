Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hilang Kendali, Minibus Bawa 8 Penumpang Terjun ke Jurang di Mamasa

Frendy Christian , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |07:34 WIB
Hilang Kendali, Minibus Bawa 8 Penumpang Terjun ke Jurang di Mamasa
Minibus masuk jurang di Mamasa, Sulbar (Foto: Frendy Christian)
MAMASA - Sebuah minibus yang membawa 8 penumpang terjun ke jurang sedalam 30 meter di Jalan Poros, Kecamatan Pana – Nosu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.

Diduga kecelakaan terjadi akibat pengendara mobil hilang kendali saat melewati jalan tanjakan.

Dalam rekaman amatir terlihat mobil minibus jenis Avanza bernomor polisi DD 1056 UV yang terjun ke dalam jurang sedalam 30 meter. Seluruh bagian mobil ringsek.

Kasi Humas Polres Mamasa Iptu Muhapris mengatakan, sebanyak 9 penumpang termasuk sopir yang berada di dalam mobil tersebut semuanya selamat. Mereka hanya mengalami luka-luka.

Adapun 2 orang korban luka berat dilarikan ke rumah saki. Sementara 7 lainnya mengalami luka ringan.

