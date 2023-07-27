Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Menteri Hadi Serahkan 303 Sertifikat Aset Pemerintah di Banten

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |15:14 WIB
Menteri Hadi Serahkan 303 Sertifikat Aset Pemerintah di Banten
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto (Foto : Kementerian ATR/BPN)
TANGERANG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, menyambangi Tangerang, Banten, guna menyerahkan 303 sertifikat aset pemerintah, sekaligus meninjau sarana dan prasana kantor-kantor Pertanahan, Kamis (27/7/2023).

Menteri Hadi menyerahkan sertifikat pada Pemerintah Provinsi Banten dan seluruh Pemerintah Daerah di Banten, Kantor Wilayah DJKN Banten serta sertipikat milik PT PLN dan PT Angkasa Pura.

Dalam sambutannya, Hadi Tjahjanto mengatakan sertifikasi tanah akan memberikan dampak positif baik secara hukum maupun secara ekonomi. Secara hukum, tanah tersebut memiliki kepastian hukum sehingga pihak tidak bertanggungjawab tidak akan mengganggu.

“Sertifikat tanah adalah kertas sakti karena menjadi bukti legal formal yang tercatat secara resmi di hadapan negara,” ujar Mantan Panglima TNI tersebut, dalam keterangan yang diterima.

Hadi menambahkan, sertifikasi tanah juga akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi kawasan. Pertambahan nilai ekonomi di Provinsi Banten selama 1 tahun pada tahun 2022, sambungnya, mencapai lebih kurang Rp90,5 triliun.

Jumlah tersebut berasal dari Hak Tanggungan (Rp85,2 triliun), PNBP (Rp234,6 miliar), BPHTB (Rp2,8 triliun), PPH (Rp2,1 triliun).

“Pertumbuhan ekonomi yang menjadi hak masyarakat inilah yang kita inginkan hanya dengan memberikan kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki selama bertahun-tahun,” lanjut Menteri ATR/BPN.

