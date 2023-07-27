Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Orang Muda Ganjar Bantu Pembangunan Musala di Siak

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |15:18 WIB
Orang Muda Ganjar Bantu Pembangunan Musala di Siak
Orang Muda Ganjar bantu pembangunan musola di Siak, Riau. (Ist)
RIAU - Sukarelawan Orang Muda Ganjar Riau memberikan bantuan material untuk pembangunan musala di Desa Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Bantuan berupa semen, pasir, batu bata, kerikil, hingga keramik itu diberikan. Tak luput juga pemberian karpet sebagai alas para jamaah beribadah nantinya.

Pengurus OMG Riau, Hendra Wirmandi mengatakan, bantuan tersebut diberikan untuk mendukung percepatan pembangunan musala tersebut.

Dia juga berharap agar bisa meningkatkan kenyamanan beribadah para jamaah dengan bantuan yang diberikan OMG Riau.

"Kami berharap bahwa gerakan politik bukan hanya pragmatisme semata. Kami langsung turun hadir di masyarakat. Apa yang masyarakat butuhkan, itu yang akan kami berikan," ujar Hendra, Kamis (27/7/2023).

Pemberian bantuan ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan relawan OMG Riau dalam misinya menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo sambil memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Di luar itu kami mengharapkan bahwa kegiatan ini berdampak pada sosialisasi yang bersifat positif bagi OMG Riau dan Pak Ganjar khususnya," sebut Hendra.

Kegiatan ini, Hendra menjelaskan, terinspirasi dari Ganjar yang mereka kenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan peduli pada masyarakat kecil.

Hendra melanjutkan, kebermanfaatan dari relawan OMG akan terus ditebar ke daerah lainnya di Provinsi Riau. Salah satunya membantu para pelaku UMKM khas Riau. Seperti berbagai jajanan pasar dan kerajinan tangan asal Riau.

"Dalam waktu dekat ini kami agendakan beberapa kegiatan di tempat lain, di kabupaten-kabupaten lain. Salah satunya adalah bantuan untuk peningkatan UMKM-UMKM di jajanan khas Riau dan berbagai macam kerajinan khas Riau," tuturnya.

