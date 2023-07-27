Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Isak Tangis Keluarga Warnai Kepulangan 122 Jamaah Haji Kolaka Utara

Muh Rusli , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |15:51 WIB
Isak Tangis Keluarga Warnai Kepulangan 122 Jamaah Haji Kolaka Utara
Kepulangan jamaah haji disambut isak tangis keluarga (Foto : MPI)
A
A
A

KOLAKA UTARA - Rombongan 122 jamaah haji asal Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra), tiba di kampung halamannya sekira pukul 13.30 Wita, Kamis (27/7/2023).

Isak tangis anggota keluarga mereka pecah di Pelabuhan Tobaku yang hadir sejak awal hadir untuk menyambut kedatangan para jamaah haji.

Rombongan jamaah haji Kolut diangkut armada feri KMP Merak dari Pelabuhan Siwa, Kabupaten Wajo, Sulsel menuju Pelabuhan Tobaku, Kecamatan Katoi. Tiga di antaranya yang merupakan jamaah lansia harus digendong petugas karena tidak mampu berjalan.

Para jamaah perempuan tampil mengenakan pakaian mencolok dengan sejumlah pernak-pernik yang dimiliki.

Sementara rombongan laki-laki dominan memakai thawb (pakaian pria arab) lengkap dengan Keffiyeh (penutup kepala). Kedatangannya disambut isak-tangis anggota keluarga yang telah lama menyrsaki di pelabuhan.

Pj Bupati Kolut, Parinringi mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya satu jamaah haji lansia bernama Hapipa di Makkah. Pihak keluarga diminta ihlas atas kepulangannya karena tidak sempat menemui sanak keluarga mereka di kampung halaman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3179976/jamaah-Oe7z_large.jpg
Komisi VIII DPR Segera Putuskan Biaya Penyelenggaraan Haji 2026, Berapa Nilainya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/337/3166236/asep-Zleq_large.jpg
KPK Sambut Kementerian Haji: Pelayanan Lebih Fokus & Pengawasan Lebih Jelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/337/3166177/hadi-LOEC_large.jpg
Istana Buka Peluang Gus Irfan jadi Menteri Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165855/bp_haji-DI2v_large.jpg
Disebut DPR Jadi Menteri Haji, Gus Irfan: Terserah Presiden, Manut Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/337/3165277/menkum-EArT_large.jpg
Pemerintah Percepat Penerbitan Perpres Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/337/3165234/komisi_viii-utsE_large.jpg
RUU Haji Disepakati: Haji Khusus 8%, Sisanya untuk Jamaah Reguler
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement