Isak Tangis Keluarga Warnai Kepulangan 122 Jamaah Haji Kolaka Utara

KOLAKA UTARA - Rombongan 122 jamaah haji asal Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra), tiba di kampung halamannya sekira pukul 13.30 Wita, Kamis (27/7/2023).

Isak tangis anggota keluarga mereka pecah di Pelabuhan Tobaku yang hadir sejak awal hadir untuk menyambut kedatangan para jamaah haji.

Rombongan jamaah haji Kolut diangkut armada feri KMP Merak dari Pelabuhan Siwa, Kabupaten Wajo, Sulsel menuju Pelabuhan Tobaku, Kecamatan Katoi. Tiga di antaranya yang merupakan jamaah lansia harus digendong petugas karena tidak mampu berjalan.

Para jamaah perempuan tampil mengenakan pakaian mencolok dengan sejumlah pernak-pernik yang dimiliki.

Sementara rombongan laki-laki dominan memakai thawb (pakaian pria arab) lengkap dengan Keffiyeh (penutup kepala). Kedatangannya disambut isak-tangis anggota keluarga yang telah lama menyrsaki di pelabuhan.

Pj Bupati Kolut, Parinringi mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya satu jamaah haji lansia bernama Hapipa di Makkah. Pihak keluarga diminta ihlas atas kepulangannya karena tidak sempat menemui sanak keluarga mereka di kampung halaman.