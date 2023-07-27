Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Resmikan Sekber Pemenangan Ganjar Pranowo, Perindo Komitmen Kerahkan Kekuatan

Haryanto , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |18:27 WIB
Partai Perindo dan partai koalisi resmikan Sekber Pemenangan Ganjar Pranowo (Foto : iNews)
PANGKALPINANG - Ratusan relawan dan pimpinan partai politik termasuk Partai Perindo meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) Pemenangan Ganjar Pranowo Presiden 2024 di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung (Babel).

Selain Partai Perindo hadir juga pimpinan partai politik pengusung Bacapres Ganjar Pranowo yakni PDI Perjuangan, PPP, dan Partai Hanura.

Dalam peresmian sekretariat bersama itu, DPW Partai Perindo Babel berkomitmen mengerahkan kekuatan dari tingkat bawah hingga provinsi untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024.

Kehadiran ratusan orang yang terdiri atas relawan dan partai politik ini sesuai keputusan partai masing-masing yang mengusung Ganjar Pranowo.

Mereka berjanji solid mendukung Gubernur Jawa Tengah sebagai presiden selanjutnya, karena dinilai sebagai sosok yang bisa meneruskan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Partai Perindo akan turut mengumpulkan suara di tingkat bawah untuk turut memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden," kata Ketua DPW Partai Perindo Babel, Hermanto Phoeng, Kamis (27/7/2023).

