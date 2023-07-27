Partai Perindo Bersama Koalisi Resmikan Sekber Pemenangan, Solid Dukung Ganjar Pranowo

Partai Perindo Babel dan partai koalisi solid dukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 (Foto: iNews)

PANGKALPINANG - DPW Partai Perindo Bangka Belitung (Babel) ikut meresmikan Sekretariat Bersama Pemenangan Ganjar Pranowo Presiden 2024 di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung (Babel), Kamis (27/7/2023).

Selain Partai Perindo hadir juga pimpinan partai politik pengusung Bacapres Ganjar Pranowo yakni PDIP, PPP, dan Partai Hanura.

Ratusan orang yang terdiri atas relawan dan partai politik ini sesuai keputusan partai masing-masing yang mengusung Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo.

Mereka berjanji akan solid mendukung Gubernur Jawa Tengah itu sebagai presiden selanjutnya, karena dinilai sebagai sosok yang bisa meneruskan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

DPW Partai Perindo Babel pun komitmen mengerahkan kekuatan dari tingkat bawah hingga provinsi untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024.

"Partai Perindo akan turut mengumpulkan suara di tingkat bawah untuk turut memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden," kata Ketua DPW Partai Perindo Babel, Hermanto Phoeng, Kamis (27/7/2023).