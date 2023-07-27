Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Bersihkan Irigasi, Relawan Ganjar Beri Bantuan ke Petani di Pandeglang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |19:17 WIB
Bersihkan Irigasi, Relawan Ganjar Beri Bantuan ke Petani di Pandeglang
Bersihkan irigasi, relawan Ganjar beri bantuan ke petani di Pandeglang. (Ist)
A
A
A

BANTEN - Sukarelawan Gardu Ganjar melanjutkan kegiatan sosialisasi dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Kali ini, Sukarelawan Gardu Ganjar mengadakan kegiatan gotong royong atau bersih-bersih di kawasan Desa Kalang Anyar, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Koordinator Pelaksana Wilayah Gardu Ganjar Pandeglang, Oji Fachruroji mengatakan, dalam kegiatan itu mereka berusaha menjadi inisiator dan motor penggerak kembali nilai gotong royong di masyarakat.

"Terlebih jelang bulan kemerdekaan Indonesia. Kami mengawali kegiatan dengan memberikan motivasi, semangat gotong royong, bersama kelompok tani di Kampung Talun," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (27/7/2023).

Kemudian, para pendukung Ganjar Pranowo itu melaksanakan gotong royong membersihkan irigasi dan jalan lingkungan pertanian.

"Sebagai wujud apresiasi, kami dari sukarelawan Gardu Ganjar kepada masyarakat yang bergotong-royong kami berikan bantuan alat pertanian seperti cangkul dan garpu," ujar dia.

Dia berharap melalui kegiatan gotong royong ini, dapat menjadi motivasi bagi warga untuk terus bahu-membahu menjaga dan merawat nilai budaya bangsa yang gemar kompak.

"Tidak hanya di situ, kegiatan motivasi gerakan semangat gotong royong hari kami lanjutkan di kecamatan lain dengan kegiatan yang sama bersih bersih lingkungan," ujar Oji.

