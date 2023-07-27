Ngopi di Tempat Legendaris, Anies Puji Kuliner dan Keramahan Warga Jambi

JAMBI - Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan terus berinteraksi dengan masyarakat Jambi. Kali ini tempat yang didatangi gubernur DKI periode 2017-2022 itu adalah salah satu warung kopi legendaris di Kota Jambi. Namanya Toko Kopi Ahien yang lokasinya berada di Simpang Jelutung, Kota Jambi.

Anies yang datang ditemani beberapa pengurus daerah partai koalisi itu disambut antusias oleh warga. Sejumlah warga yang sebelum kedatangan Anies tengah asyik ngopi terlihat kaget. Momen tersebut lalu mereka manfaatkan untuk bersalaman dan berswafoto dengan Anies.

Selain pelanggan Toko Kopi Ahien, kedatangan Anies disambut antusias oleh penyemir sepatu bernama Yayan (28) yang menawarkan jasanya. Tanpa berpikir panjang bacapres yang diusung Nasdem, PKS, dan Demokrat itu merespons tawaran Yayan dengan senyum lalu mengeluarkan sepatu yang dipakainya untuk disemir.

Kedatangan Anies di Toko Kopi Ahien cukup beralasan. Tempat ngopi yang berdiri sejak 1963 itu memang familiar di kalangan penikmat kopi. Setiap hari Toko Kopi Ahien selalu didatangi oleh warga dan kalangan pejabat di Jambi untuk ngopi dan ngobrol santai. Apalagi menu yang tersedia di tempat itu juga ada mi telor yang memiliki cita rasa khas.

"Iya sangat luar biasa sarapan pagi ini. Saya mencoba mi selor sangat enak sekali, ditambah dengan minum teh telur," ujar Anies.