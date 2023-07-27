Petebu Dukung Ganjar Silaturahmi Bersama Penyandang Disabilatas hingga Anak Yatim

BONE - Petani Tebu Bersatu (Petebu) dukung Ganjar Pranowo dengan menggelar silaturahmi dan memberi santunan bagi penyandang disabilitas, anak yatim, dan kaum duafa di Desa Masago, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada, Rabu 26 Juli 2023.

Ketua Umum DPP Petebu dukung Ganjar, Mappanai Lewa mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan kepada sesama masyarakat yang membutuhkan, terutama kepada mereka yang berada dalam kondisi rentan seperti penyandang disabilitas, anak yatim, dan kaum duafa.

"Petebu punya kepedulian kepada masyarakat disabilitas, yatim dan duafa. Kita melakukan ini bentuk kepedulian kita yang akan terus Petebu lakukan," ujar Mappanai dalam keterangannya, Kamis (27/7/2023).

Mappanai mengatakan dalam kegiatan itu, pihaknya mengajak seluruh masyarakat baik yang petani tebu maupun keluarga besar Petebu dukung Ganjar sama-sama membangun kekuatan dalam mewujudkan nawacita dari petani tebu.

Sementara, Ketua DPD Petebu Kabupaten Bone, Andi Saleng menyatakan kegiatan silaturahmi tersebut bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa kepedulian antar sesama.

Andi berharap kegiatan ini akan menciptakan lingkungan sosial yang saling peduli dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik dan berdampingan dengan penuh kasih sayang.

"Masyarakat merespons dengan antusias, harapannya mudah-mudahan petani tebu bisa lebih baik," ucapnya.